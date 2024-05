Tenista cearense Thiago Monteiro vence o 7º colocado do mundo no Masters 1000 de Madri

O cearense, número 118 do mundo, venceu por 2 sets a 0 com um duplo de 6/4 em uma partida com 1h36min de duração que aconteceu na quadra Arantxa Sanchez, a segunda principal de Caja Mágica, na capital espanhola.

O tenista cearense Thiago Monteiro venceu o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo colocado no ranking mundial, neste sábado, 27, pela segunda rodada do Masters 1000 de Madri , na Espanha.

Esta é a quarta vitória de Thiago contra um top 10 na carreira. Com a conquista contra Tsitsipas, ele se garantiu na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, com premiação de € 9,2 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões.

Tsitsipas vinha do título do Masters 1000 de Monte Carlo e do vice-campeonato no ATP 500 de Barcelona, na Espanha. O grego já disputou uma final no torneio de Madrid, em 2019.

Na próxima fase do torneio, Thiago tem duas possibilidades de confronto: o tcheco Jiri Lehecka ou o sérvio Hamad Medjedovic.