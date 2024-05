"Consegui me impor muito bem", vibra Thiago Monteiro após vitória sobre Tsitsipas

Tenista cearense Thiago Monteiro em jogo da segunda rodada do Masters 1000 de Madri Crédito: Thomas COEX / AFP

O brasileiro Thiago Monteiro, número 118 do ranking da ATP, venceu o grego Stefanos Tsitsipas (7º), neste sábado, 27, por dois sets a 0 (duplo 6/4), pelo Masters 1000 de Madri. Após a grande atuação, o cearense comemorou o resultado. "Estou muito feliz e orgulhoso com a vitória de hoje (sábado). O ritmo de jogo e as condições de Madri me favorecem. Tive que acreditar a todo momento que eu era capaz e que tinha jogo para bater de frente com um jogador como o Stefanos", disse. "Tentei jogar solto e me divertir em quadra, além de que venho de vitórias no quali e na estreia, então usei essa confiança. Acho que consegui me impor muito bem e o saque funcionou fantasticamente bem também. Sempre pude construir boas oportunidades e ficar sempre agressivo", completou Thiago.

Monteiro, que não vinha tendo bons resultados nas últimas competições, destacou a importância da resiliência no tênis. "Tênis é assim, é uma nova oportunidade a cada semana. Eu não estava tendo bons resultados nos Challengers e também não estava me sentindo bem em quadra, mas segui trabalhando com a minha equipe e tentando melhorar as coisas que não estavam funcionando e, principalmente, acreditando no meu jogo", reconheceu. "Essa semana, sem dúvidas, tem tudo para ser uma virada de chave e essa vitória, com certeza, foi uma das maiores da minha carreira. Saber que num bom dia a gente joga de igual para igual com esses jogadores me dá muita confiança", emendou o tenista cearense..