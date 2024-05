Fortaleza BC x Flamengo: NBB divulga datas dos jogos das quartas de final

Jogadores do Fortaleza BC comemoram classificação Crédito: Davi Rocha/FBC

O Novo Basquete Brasil (NBB) definiu datas, horários e locais das partidas das quartas de final da competição. Único representante nordestino nesta etapa, o Fortaleza Basquete Cearense terá dura missão pela frente: vai encarar o Flamengo. Após eliminar o São José-SP no segundo jogo das oitavas de final do NBB, no último sábado, 27, o Carcalaion começará a caminhada contra o Rubro-Negro em busca de uma vaga nas semifinais na próxima sexta-feira, 3, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Primeiro colocado na fase de classificação, o Fla avançou para as quartas após eliminar o Botafogo com duas vitórias. Agora, Fortaleza BC e Flamengo também se enfrentam em uma melhor de cinco jogos — os eventuais quarto e quinto confrontos seriam no Rio de Janeiro.