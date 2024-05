Fortaleza BC vence São José, avança no NBB e vai encarar Flamengo nas quartas

Em quadra, o Fortaleza BC se mostrou dominante diante do São José, venceu todos os quartos da partida no CFO, finalizando o placar em 90 a 66

Agora, o time comandado por Flavio Espiga se prepara para enfrentar o Flamengo na próxima fase do mata-mata. A equipe carioca, líder na fase de grupos, passou pelo Botafogo após também vencer as duas primeiras partidas da série melhor de três.

Em uma tarde de muito apoio no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Fortaleza Basquete Cearense venceu o São José por 90 a 66 e avançou para as quartas de final, neste sábado, 27.

O presidente do Fortaleza BC, Thális Braga, comentou sobre a presença da torcida no CFO. “Torcida compareceu em peso na temporada regular, nessa reta final de playoffs. E a gente espera que isso seja exponenciado contra o Flamengo”, projetou o dirigente.

Em quadra, o Fortaleza BC se mostrou dominante diante do São José e venceu todos os quartos da partida, finalizado o duelo com 24 pontos à frente do time paulista: 20 a 15 no primeiro período, 20 a 14 no segundo, 27 a 19 no terceiro quarto e 23 a 18 na etapa final.

Eddy, camisa 20 do Carcalaion, foi o cestinha da partida, com 20 pontos, sendo seis bolas de três. Dexter McCalahan, com 17 pontos, e Orrestra, ditando o ritmo do time, também foram destaques sob o comando de Flávio Espiga.