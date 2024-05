Fortaleza BC vence São José fora e larga com vantagem nas oitavas de final do NBB

Com este resultado, o Fortaleza Basquete Cearense assume uma posição privilegiada na disputa, tendo a oportunidade de garantir sua vaga nas quartas de final no próximo sábado

Com este resultado, o Fortaleza Basquete Cearense assume uma posição privilegiada na disputa, tendo a oportunidade de garantir sua vaga nas quartas de final no próximo sábado. O Centro de Formação Olímpico (CFO) será o palco do segundo confronto entre o Tricolor e o São José, onde a equipe cearense buscará mais uma vez a supremacia em busca da classificação.

O Fortaleza Basquete Cearense saiu vitorioso em uma batalha acirrada contra o São José, com um placar final de 73 a 70, no primeiro jogo das oitavas de final do NBB, e pode selar a classificação na segunda partida em casa. O confronto disputado neste domingo, 21, teve como palco o ginásio Linneu de Moura, situado em São José dos Campos-SP.

Desde os primeiros minutos, a disputa se mostrou intensa, com o Fortaleza Basquete Cearense demonstrando sua força ao conquistar uma vantagem no primeiro quarto, encerrando com um placar de 20 a 17 sobre o São José. Entretanto, a equipe paulista não se deixou abater e ressurgiu com vigor no segundo quarto, invertendo a situação ao fechar a parcial com 15 pontos contra 10 do Carcará.

No terceiro quarto, os cearenses recobraram o ímpeto e conquistaram uma vitória parcial por 17 a 15, mantendo-se firmes na busca pela liderança. No entanto, o último quarto se desenrolou de forma acirrada, com o Fortaleza Basquete Cearense superando o São José por 26 a 23, selando assim sua vitória por 73 a 70.

Destacando-se na partida, o ala-armador venezuelano Pedro Chourio se destacou como o cestinha do São José, contribuindo com 13 pontos para a equipe. Por outro lado, o ala norte-americano Dexter McClanahan assumiu o protagonismo como cestinha do Fortaleza e do jogo, totalizando impressionantes 24 pontos, liderando sua equipe rumo à vitória.