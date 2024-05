Fortaleza BC abre playoffs com vitória e espera recorde de público no CFO

O Fortaleza Basquete Cearense largou com vantagem no primeiro jogo das oitavas de final (playoffs) do Novo Basquete Brasil ao vencer o São José fora de casa por 73 a 70. Com o placar, o time de Flávio Espiga pode carimbar a classificação caso vença o rival no segundo confronto, neste sábado, 27, no Centro de Formação Olímpico (CFO).

Para o próximo jogo, aliás, a expectativa é de quebra de recorde de público no CFO. O maior registro de público para assistir a uma partida de basquete no CFO é de 2019, quando o time ainda era apenas Basquete Cearense. Na ocasião, 9.234 torcedores compareceram para assistir à partida contra o Mogi das Cruzes, que finalizou com vitória de 77 a 69 do time visitante. No próximo compromisso, o Carcalaion pretende superar a marca de apoiadores, atingindo 10 mil torcedores.