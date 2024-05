Adversário do Fortaleza, Boca Juniors comemora classificação após virada sobre o River Plate

Às vésperas do confronto contra o Fortaleza pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o clima é de festa no Boca Juniors. Na noite do último domingo, 21, os Xeneizes avançaram para as semifinais da Copa da Liga Argentina após vencerem o rival River Plate de virada.

Logo no início do jogo no estádio Mario Alberto Kempes, o River Plate abriu o placar aos dez minutos com Miguel Borja, mas levou o empate no fim do primeiro tempo com gol de Miguel Merentiel.

Na volta para segunda etapa, o Boca Juniors anotou mais dois gols com Merentiel e Cavani, mas viu o adversário diminuir a diferença nos acréscimos com Paulo Díaz balançando as redes. Com a vitória de 3 a 2, o Boca Juniors garante a classificação e chega com a confiança elevada para encarar o Fortaleza na Arena Castelão nesta quinta-feira, 25.