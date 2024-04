UFC 300: veja o card de lutas completo e onde assistir ao vivo

Alex Poatan vai estar presente no UFC 300, o brasileiro lutará na principal luta da noite; saiba aonde assistir ao vivo Crédito: Reprodução/ Carmen Mandato / AFP

A 300ª edição do Ultimate Fighting Championship (UFC) acontecerá hoje, sábado, 13 de abril (13/04), quando brasileiros subirão ao ringue em lutas de grande importância. O evento contará com a participação de três campeões e 12 ex-campeões no octógono da T-Mobile Arena, em Las Vegas, EUA. Paulista, Alex "Poatan" Pereira estará com todos os holofotes durante a principal luta da noite. Poatan, que é o atual campeão do peso-meio-pesado (até 93 kg), enfrentará Jamahal Hill, carrasco do mentor do brasileiro, Glover Teixeira. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Outro brasileiro oriundo de São Paulo e que vai ao octógono neste sábado será Charles Oliveira, ou Charles do Bronxs. O recordista de finalizações e ex-campeão peso-leve do UFC enfrentará o armênio Arman Tsarukyan. Um confronto bastante aguardado é a luta feminina valendo o cinturão do Peso-palha. As compatriotas Zhang Weili e Xiaonan Yan decidirão quem será a campeã nesta disputa. UFC 300: horário e onde assistir ao vivo O UFC 300 terá início às 19 horas (horário de Brasília), com as principais lutas programadas para começar às 00h. A transmissão ao vivo será exclusiva no UFC Fight Pass. Confira mais detalhes sobre como assistir e os horários no final do texto.