Biden vai à missa enquanto Trump vende bíblias e se compara a Jesus na Páscoa

Este ano, 31 de março coincidiu com o Domingo de Páscoa e os partidários de Trump não perderam a oportunidade de afirmar que o democrata "declarou o Domingo de Páscoa como o dia das pessoas transgênero", uma "blasfêmia", segundo eles.

Dos dois principais candidatos à Casa Branca, apenas um vai à missa no domingo: Joe Biden, que é católico. Mas, em contrapartida, é Donald Trump quem vende bíblias, se compara a Jesus Cristo e se faz passar por defensor da Páscoa.

A brincadeira infantil, que é praticada com uma colher, consiste em empurrar um ovo pela grama na presença de um coelho gigante, símbolo da Páscoa.

"Esta é a nova religião da esquerda. Eles querem que as pessoas agradeçam à bandeira transgênero em vez de a Deus. Devemos detê-los", escreveu Donald Trump Jr.

Elizabeth Alexander, diretora de comunicação de Jill Biden, respondeu que as instruções para decorar os ovos de Páscoa não mudaram em 45 anos.

"É perturbador e insultante ver que a Casa Branca de Joe Biden proibiu as crianças de fazerem desenhos com temas religiosos nos ovos", atacou Leavitt.

Donald Trump publicou durante o fim de semana uma enxurrada de mensagens mordazes, às vezes escritas em maiúsculas, como é seu costume, dirigidas aos seus destinatários habituais, incluindo o procurador especial Jack Smith encarregado de investigar sua suposta tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020.

Por outro lado, Biden marcou a festividade mais importante do cristianismo, que comemora a ressurreição de Jesus de acordo com a teologia, com uma mensagem sóbria de união.

Aproximadamente dois terços dos adultos se identificam como cristãos nos Estados Unidos, um país cujo lema nacional é "Em Deus confiamos".

"A Páscoa nos lembra o poder da esperança e a promessa da ressurreição de Cristo", escreveu o presidente democrata.

De forma mais geral, os observadores notam uma tendência de Trump a recorrer mais à religião, em comícios cada vez mais messiânicos, nos quais ele vende os famosos bonés vermelhos que dizem "Jesus é meu salvador, Trump é meu presidente".

Na terça-feira passada, o magnata anunciou uma parceria destinada a vender bíblias ao preço de 60 dólares (R$ 303 reais) por unidade.

Esta estratégia não é nova para Trump, a quem seus seguidores consideram "crucificado" por um sistema judicial corrupto. Em 2016 e 2020, ele contou com o apoio eleitoral dos evangélicos.

Durante seu último comparecimento ao tribunal de Nova York, dedicado às acusações de fraudes financeiras de seu império imobiliário, o republicano voltou a publicar um retrato judicial em que aparece sentado na sala do tribunal ao lado de Jesus Cristo.

