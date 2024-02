Liga Verão realiza campeonato poliesportivo na Praia do Futuro neste sábado, 24

A Liga Esportiva Nescau realiza a 10ª edição do campeonato poliesportivo estudantil intitulado Liga Verão. O evento acontece neste sábado, 24, às 9 horas, na Praia do Futuro. O torneio multiesportivo terá dentre as principais atrações as competições de surfe e skate, além de diversas modalidades.

A competição de surfe contará com a presença da campeã Sul-Americana e Pan-Americana da modalidade, Sophia Medina. Após vencer o circuito brasileiro de surfe no fim do ano passado, a surfista chega a Fortaleza ansiosa pela 10ª edição do torneio estudantil Liga Verão.

Além do surfe, o evento terá disputa no skate. A Praça da Paz Dom Hélder Câmara será palco da competição, que terá categorias adaptadas para promover a inclusão e diversidade no esporte.