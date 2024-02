Filho de Eliza Samúdio assina contrato como goleiro no aniversário da mãe

Bruno Samúdio assinou seu contrato fixo como goleiro no time Athletico-PA nesta quinta-feira, 22. A mãe do rapaz, Eliza Samudio, faria 39 anos no mesmo dia

Apesar de ser filho do ex-goleiro Bruno Fernandes, Sônia já havia pedido em suas redes sociais que a carreira de seu neto fosse ligada apenas ao nome da filha, Eliza Samudio, e não ao do pai.

O jovem de 14 anos saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a avó, Sônia Moura, para seguir o sonho de ser jogador de futebol.

Bruninho Samudio: time vai investir no atleta

Além de receber uma ajuda de custo do time com o novo contrato, Bruninho vai estudar no próprio Centro de Treinamento e terá acesso aos especialistas do clube.

A madrinha de Bruninho, Maria do Carmo, deu entrevistas sobre a conquista do afilhado e disse que o rapaz era um menino que estudava e era "do bem":

"A gente espera muito que ele continue sendo esse menino correto, com ética, focado nos estudos e naquilo que ele quer, que é se transformar no melhor jogador que ele puder no Brasil e fora dele”, afirmou.

“Bruninho agora assinou o contrato, vai ter a escola e ajuda de custo. Ele está jogando no Sub-14, contratado agora pelo Atlético para o Sub-15", finalizou.

Bruninho Samudio: amor pelo futebol

Bruninho é apaixonado por esportes desde criança, principalmente por futebol. O adolescente começou a jogar cedo nas quadras de futsal de Campo Grande.