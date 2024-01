Filho de LeBron James estreia no basquete universitário

Bronny James, filho de 19 anos do astro da NBA LeBron James, fez sua estreia no basquete universitário neste domingo (10), menos de cinco meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante um treino.

Com o pai famoso sentado na arquibancada e filmando com o celular, Bronny saiu do banco no primeiro tempo do jogo em que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) enfrentou o Long Beach State.

Bronny foi clinicamente liberado para retornar ao basquete em novembro e voltou aos treinos com seus companheiros da USC logo depois.