Paris 2024: seleção feminina de basquete não consegue vaga

A Olimpíada ficou para o próximo ciclo.



Em jogo disputadíssimo no Mangueirinho, muito estudado nos segundos finais por conta da matemática da classificação, a Alemanha venceu por 73 a 71 e vai à Paris 2024 ao lado de Sérvia e Austrália.



Não será em Paris que o basquete feminino brasileiro voltará a marcar presença em uma edição de Jogos Olímpicos. Após derrota para Alemanha por 73 a 71 na noite deste domingo (11) pela última rodada do Torneio Pré-Olímpico no ginásio do Mangueirinho, em Belém (Pará), a equipe comandada pelo técnico José Neto está fora do megaevento esportivo que será disputado na Cidade Luz.