Ceará e Fortaleza conhecem tabela detalhada da Copa Estado de Futsal

Integrante do grupo A, o escrete vermelho-azul-e-branco enfrentará o São João do Jaguaribe – atual campeão da competição –, Russas e o Newcastle Redenção. Por sua vez, o Vovô figura o Grupo B e enfrentará Eusébio, Redenção e Imperial no certame inicial.

Abrindo o calendário oficial desta temporada, os meses de fevereiro, março e abril serão marcados pela Copa Estado de Futsal 2024. Para isso, a Federação Cearense de Futsal (FCFS) já definiu as datas, locais e horários das partidas de Ceará e Fortaleza no torneio.

Ao término do campeonato, as duas equipes de melhores colocações na Copa Estado se tornarão os representantes estaduais na Copa Nordeste de Futsal 2024, realizada em São João do Jaguaribe, no Ceará.

Agenda do Ceará

27/02, às 20h, no Ginásio Vozão – Ceará Jijoca Futsal x Eusébio Futsal



03/03, às 10h30, no Ginásio Tarcísio Bonfim – Redenção Futsal x Ceará Jijoca Futsal



10/03, às 10h, no Ginásio Vozão – Ceará Jijoca Futsal x Imperial Futsal

Agenda do Fortaleza