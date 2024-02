Fortaleza BC vai mal em casa e perde do Paulistano no NBB: 64 a 51

No primeiro quarto, o Paulistano dominou amplamente e não sentiu o fato de jogar como visitante, tanto que terminou vencendo por 24 a 11, abrindo vantagem relevante do Fortaleza Basquete Cearense. O destaque foi Crescenzi, da equipe de São Paulo, com oito pontos somados nos primeiros 10 minutos de partida.

Foi uma atuação muito ruim dos comandados do técnico Flávio Espiga, que tiveram baixo aproveitamento de arremessos de três pontos (15%) e também não foram bem nas bolas de dois pontos (43%). Na temporada, foi disparada a pior pontuação do Tricolor, que agora tem 13 vitórias e 12 derrotas, ocupando a nona colocação na tabela. O Paulistano está é o quinto, com 16 vitórias e oito derrotas.

O segundo quarto foi bem mais equilibrado e o Fortaleza conseguiu fazer 17 a 14 no Paulistano, muito em função da melhora na marcação e também pela boa atuação de Queiros, que esteve durante todos os 10 minutos em quadra, anotou seis pontos e pegou um rebote.

Depois do intervalo, as equipes voltaram para o terceiro quarto com muito mais fôlego e o Fortaleza abriu ótima vantagem, chegando a ficar distante apenas três pontos do Paulistano (42 a 39). Com muitos embates físicos, o período terminou com vitória do Fortaleza por 13 a 8, com as duas equipes errando muitos arremessos, com baixo aproveitamento de pontos.

Quando o derradeiro quarto da partida começou, o Paulistano liderava por 46 a 41 e ainda que tivesse contado com boa atuação do pivô Douglas Nunes, o Fortaleza BC não conseguiu reagir, falhou demais nos arremessos e foi derrotado por 64 a 51.

O próximo compromisso do Carcalaion será diante do Botafogo, na quarta-feira, 14, às 20h30min, novamente no CFOA, pela 17ª rodada do NBB.