Tênis: Bia Haddad cai na semifinal em Abu Dhabi em jogo de mais de 3 horas

Em longo confronto neste sábado, 10, tenista brasileira é eliminada pela russa Daria Kasatkina com derrota por 2 sets a 1

Bia Haddad Maia não conseguiu cumprir a sua meta de alcançar a decisão no WTA 500 de Abu Dhabi de tênis. Neste sábado, 10, a brasileira foi eliminada na semifinal da competição em um confronto muito equilibrado, que durou mais de 3 horas.

A derrota veio diante da russa Daria Kasatkina. Bia Haddad Maia acabou superada por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6(2).

O resultado frustra as expectativas de Bia Haddad, que vinha de um grande resultado na etapa anterior do torneio. Nas quartas de final, ela passou pela tunisiana Ons Jabeur, sexta colocada do ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.