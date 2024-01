Fortaleza Futsal estreia na temporada com vitória de 6 a 2 sobre o Russas Futsal

Após pausa nas atividades do time profissional de futsal em 2022, Fortaleza voltar a competir com boa performance em jogo de estreia

Os gols do Fortaleza na partida foram marcados por Gigante, Two, Valdin e Juninho. Os dois últimos anotaram dois gols para o Tricolor. Ao longo do jogo, o técnico Facó priorizou a rodagem do time, aproveitando as substituição para testar o recém-formado elenco.

O campeonato amistoso é disputado somente entre as duas equipes, e o jogo de volta acontece já neste domingo, 4, às 11 horas, no Centro de Formação Olímpica.

O Fortaleza Futsal venceu o Russas Futsal por 6 a 2 na noite dessa terça-feira, 30. O jogo aconteceu no ginásio do Colégio Estadual Gov. Flávio Marcílio e foi válido pelo torneio de pré-temporada, Taça Betinho Studart.

Juninho, novo camisa 10 da equipe para esta temporada e autor de dois gols, comentou sobre a partida: “A torcida que veio presenciou um grande jogo aqui. Foi uma grande estreia, apesar de o time estar se conhecendo ainda, o que é normal em início de temporada com o time novo. Mas o resultado foi gratificante, estou feliz pelos dois gols e, principalmente, pela vitória do clube”, comentou o atleta.

O presidente do Fortaleza Esporte Clube, Alex Santiago, viajou com a equipe para assistir ao jogo de estreia e comentou sobre a partida.

“Muito feliz com o jogo, foi um jogo duro e disputado. Russas é o campeão do Intermunicipal e da Supercopa do Nordeste. É um time que vem jogando junto há três anos e o Fortaleza com 15 dias de trabalho, mas sobressaiu a qualidade dos nossos jogadores”, declarou Alex Santiago.

Nesta temporada, o Fortaleza Futsal disputará o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Cearense, a Copa do Estado e a Copa do Nordeste. Para encarar as competições, o Tricolor renovou a equipe com a chegada de 11 reforços. O calendário oficial do time ainda será divulgado.