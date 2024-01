Bia Haddad é derrotada por Timofeeva e dá adeus ao Aberto da Austrália na terceira rodada

Com o triunfo sobre Bia Haddad, Maria Timofeeva avançou às oitavas de final do Australian Open. Agora, a russa terá pela frente a ucraniana Marta Kostyuk

Na manhã desta sexta-feira, 19, a tenista Bia Haddad foi superada pela russa Maria Timofeeva na terceira rodada do Australian Open, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (9/7) e 6-3. Com o resultado, a brasileira foi eliminada do primeiro Grand Slam da temporada do tênis.

Com o triunfo sobre Bia Haddad, Maria Timofeeva avançou às oitavas de final do Australian Open. Agora, a russa terá pela frente a ucraniana Marta Kostyuk, que eliminou a belga Elina Avanesyan ao vencer por 2 sets a 1 (parciais de 6-2, 6-4 e 6-4).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bia Haddad disputou a chave principal do Australian Open pela quinta vez na carreira. A tenista, 12ª colocada no ranking mundial feminino, chegou perto de marcar de vez seu nome no tênis brasileiro: se tivesse garantido vaga nas oitavas, poderia se tornar a primeira brasileira na Era Aberta a chegar em tal fase.