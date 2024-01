Los Angeles Lakers x Indiana Pacers: onde assistir - Final da Copa NBA

No torneio In Season da NBA, o Lakers de Lebron James vai enfrentar o Indiana Pacers na final; veja onde assistir e horário

LeBron James e companhia concretizaram a classificação dos Lakers para a final do torneio com uma vitória sobre o New Orleans Pelicans, por 133-89. James foi o principal destaque da partida, contribuindo com 30 pontos, oito assistências e cinco rebotes.

O Pacers na competição está sendo uma verdadeira surpresa. Com a evolução iminente do armador Haliburton, a equipe de Indiana conseguiu superar os favoritos Boston Celtics e o Milwaukee Bucks, confronto que aconteceu na última quinta-feira, 7, quando o time do grego Giannis Antetokounmpo foi superado por 128-119.

O confronto terá transmissão ao vivo em TV fechada na ESPN, e também nos serviços de streaming NBA League Pass e Star+. Confira onde vai passar o jogo, como assistir e horário ao final do texto.

Copa NBA: conheça o torneio In-Season

Criado em 2023, o torneio chegou na liga de esportes americana com o intuito de movimentar o meio da temporada das 30 equipes. Divididos em chaves, os clubes enfrentaram seus rivais de conferência.

Com início no dia 3 de novembro, o torneio ocorreu em todas as terças/quartas e sextas-feiras/sábados. Até o dia 28 de novembro, os times disputaram a fase de grupos do torneio. Já na etapa eliminatória ocorreu entre os dias 4 e 6 de dezembro. A final será neste sábado, dia 7.

Oito equipes se classificaram para a fase mata-mata. O melhor time de cada grupo e os dois melhores segundos colocados. Os classificados se enfrentaram em partidas únicas de quartas de finais, semifinais e a grande final, vai acontecer em Las Vegas.