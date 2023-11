F1: Ferrari apaga imagem do GP de Interlagos após polêmica; entenda

O pôster promocional em que a Ferrari representou São Paulo Crédito: Reprodução/ X @ScuderiaFerrari

São Paulo é um ambiente em que a economia é aflorada, com enormes prédios, o que é bastante diferente da representação em que a equipe de automobilística decidiu demonstrar através da imagem, que tem características mais próximas de outro local brasileiro, a Floresta Amazônica.

Pérez admite que vive sua temporada mais difícil na Red Bull; SAIBA MAIS

A Alphine, equipe francesa da Fórmula 1, compartilhou uma imagem que deveria ser uma "representação" da cidade de São Paulo e, assim como a Ferrari, foi bastante criticada e teve sua postagem removida. Um perfil bastante popular por trazer conteúdo de Fórmula 1 nas redes, o EFFE1, postou as duas imagens com fortes críticas.

To all fricking f1 teams: BRAZIL IS NOT ONLY RAIN FOREST, NOT EVEN SAO PAULO.



GOOGLE IT BEFORE MAKE A POSTER ABOUT IT. pic.twitter.com/9tOx5DQlBp