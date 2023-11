Com título já decidido, F1 chega ao Brasil com equipes pensando em 2024

Com o título já garantido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull), a Fórmula 1 volta ao Brasil para começar a definir a classificação do mundial de pilotos, a três provas para o fim da temporada.

Como vem sendo habitual nos últimos anos, a corrida em São Paulo, disputada no circuito de Interlagos, chega com os campeonatos de pilotos e construtores já decididos, e as escuderias aproveitam para fazer testes para a temporada seguinte.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull), atualmente vice-líder com 240 pontos, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), terceiro com 220, os espanhóis Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin), empatados com 183 pontos, o britânico Lando Norris (McLaren, 169) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 166) estão na disputa para ver quem vai acompanhar Verstappen no pódio final.