Pérez admite que vive sua temporada mais difícil na Red Bull

Apesar de estar atualmente na segunda colocação no mundial de pilotos, 'Checo' reconheceu que teve problemas para extrair o melhor do modelo RB 19 da equipe austríaca.

Às vésperas do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que será realizado no próximo fim de semana, o piloto mexicano Sergio Pérez admitiu que este foi seu ano mais difícil desde que chegou à Red Bull, em 2021.

Mesmo com os problemas, Pérez acredita que pode ter sua melhor atuação no ano correndo em casa.

"Tínhamos um grande carro, mas era cada vez mais difícil para mim tirar o máximo com os ajustes, isso complicou a temporada com muito altos e baixos", explicou.

Ao longo do ano, Pérez e Verstappen melhoraram sua relação como companheiros, mas a temporada teve momentos de tensão entre ambos.

Sobre as polêmicas com Marko e Verstappen, o mexicano disse que, "no mundo da Fórmula 1, muitas coisas são especuladas, e nesta temporada eu aprendi a focar no que tenho que fazer, no que eu posso controlar e mudar, em ser melhor piloto e aproveitar o carro da melhor forma possível. O resto, para mim, não importa. O importante é o que eu faço na pista e o trabalho com a minha equipe".

Com duas vitórias e oito pódios na temporada, Pérez tentará no GP do México aumentar, ou pelo menos manter, a vantagem de 39 pontos sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na luta pelo vice-campeonato no Mundial de pilotos.