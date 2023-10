Verstappen vence GP do México e quebra recorde de vitórias em uma temporada

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo (29), no Autódromo Hermanos Rodríguez, e bateu o recorde de 16 vitórias em uma única temporada.

Terceiro no grid, Verstappen assumiu a liderança da corrida após uma largada espetacular, ultrapassando as Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz.

O tricampeão mundial conseguiu sua vitória de número 51 na F1 e ganhou o GP do México pela quinta vez na carreira (2017, 2018, 2021 e 2022).