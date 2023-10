NBA: James Harden é trocado do 76ers para os Los Angeles Clippers

O jogador havia solicitado a sua troca desde o final da temporada passada, quando lhe foi oferecido um contrato menor que o atual, o que deixou o armador decepcionado com a equipe de Philadelphia. Quando os Clippers entraram na jogada, toda promessa de um contrato mais atrativo e a reedição da dupla com Westbrook, que ocorreu no início da carreira de Harden em Oklahoma, agradou o atleta.

O problema, então, era que as duas partes não aceitavam os moldes de negociação uma da outra. Primariamente, o 76ers desejava que Terrance Mann fosse envolvido na troca, mas os diretores de Los Angeles afirmaram que o jogador era “intocável”.

Ao final, o time de Philadelphia aceitou um pacote com algumas picks de 1º e 2º rounds, com jogadores que estão sob contratos expirantes nesta temporada. Desta forma, na próxima free-agency terá a possibilidade de oferecer contratos mais atrativos para outras estrelas.

James Harden: início de temporada

Harden não esteve presente nos primeiros jogos de Philadelphia na atual temporada. Sem o armador, foram duas vitórias e uma derrota, com Tyrese Maxey assumindo a responsabilidade de dividir o arsenal ofensivo com o MVP, Joel Embiid.

Os Clippers têm um começo idêntico ao da antiga equipe de Harden, com as mesmas duas vitórias e uma derrota. Harden, que provavelmente virá para a armação titular junto de Westbrook, será um ótimo mentor para Nah’son Hyland, que está tendo um ótimo começo de temporada com média de 15,7 pontos.

James Harden: encontro com os 76ers

Com as duas equipes em conferências distintas, serão apenas dois encontros de James Harden com seus ex-companheiros de Philadelphia. O primeiro jogo entre as duas equipes será em Los Angeles, no dia 24 de março. Harden será recebido pela sua antiga torcida três dias depois, no Wells Fargo Center, casa do Philadelphia.

Videogames apostam nos velhos ídolos do esporte; ENTENDA