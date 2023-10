Toronto Raptors x Philadelphia 76ers na NBA: onde assistir e horário

Crédito: Kevin C. Cox/AFP

Em times que têm pretensões diferentes nesta temporada, mas com começos contrários, o Toronto Raptors vai receber em sua casa o Philadelphia 76ers, neste sábado, 28, às 20h30min (horário de Brasília).

Mas o grande “problema” do time se chama James Harden. Durante a offseason, seu grande desejo era um contrato máximo através de uma renovação e ser trocado pela equipe para o Clippers, mas as duas equipes não conseguiram casar uma negociação favorável aos dois times.

Harden chegou a criticar o vice-presidente dos 76ers, Daryl Morey, chamando-o de "mentiroso", e o armador afirmou que nunca mais faria parte de um elenco sob o comando do dirigente. Harden e Morey têm uma relação antiga; já mantinham relação desde a época do jogador no Houston Rockets, quando Daryl era o general manager da equipe.

Harden, inclusive, esteve fora do primeiro jogo contra o Bucks quando o 76ers perdeu por 118-117.



Toronto Raptors x Philadelphia 76ers: começo interessante do núcleo jovem

A equipe do Toronto vive um momento de reformulação, com uma base jovem em volta de O.G. Anunoby, Scottie Barnes e Graddey Dick; o começo da temporada é bem “empolgador”; afinal, na sua primeira partida, conseguiu vencer por 97-94 o “arrumado” time do Minnesota Timberwolves.

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers: primeiros jogos

Mesmo com a vitória surpreendente sobre o Timberwolves, se espera que a temporada do Raptors seja sem muitas pretensões, onde o principal objetivo da equipe é prioritariamente desenvolver seus jovens jogadores.