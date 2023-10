Atual MVP da NBA, Joel Embiid decide defender EUA nos Jogos de Paris 2024

O pivô Joel Embiid, atual MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA, decidiu defender a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, informaram veículos de imprensa americanos nesta quinta-feira (5).

Embiid, nascido em Camarões em 1994, tinha a opção de representar tanto o país africano, como os EUA ou a França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a ESPN, o astro do Philadelphia 76ers comunicou sua decisão nesta quinta-feira a Grand Hill, atual diretor executivo do 'Team USA', com quem se reuniu dias atrás.