Brasil vence Itália no vôlei e está na Olimpíada de Paris

A seleção brasileira de vôlei masculino venceu a Itália por 3 sets a 2 e se garantiu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A vitória ocorreu na manhã deste domingo (8), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela última rodada do pré-olímpico da modalidade.

O Brasil venceu o primeiro e o quarto sets, com parciais de 25 a 23 e 25 a 17. Já a Itália ficou a frente no placar do segundo e do terceiro sets com 25 a 23 e 25 a 15. O desempate ficou com os brasileiros, com 15 a 11. Com o resultado, o país conseguiu a segunda vaga do Grupo A, atrás da Alemanha.