Basquete: Após derrota para Letônia, Brasil fica de fora das Olimpíadas de 2024

A seleção canadense garantiu lugar nas Olimpíadas ao buscar a virada contra os espanhóis e vencer por 88 a 85. Com isso, as duas vagas do continente foram ocupadas (por Canadá e EUA) e o Brasil ficou de fora. Entretanto, a Seleção Brasileira ainda pode se classificar.

Neste domingo, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de Basquete e ainda perdeu uma vaga para os Jogos Olímpicos de 2024. A seleção dependia de uma combinação de resultados, mas a vitória do Canadá contra a Espanha não ajudou a equipe brasileira.

Como foi o jogo do Brasil

Na manhã deste domingo, a seleção brasileira foi derrotada por 104 a 84 pela Letônia e deu adeus à segunda fase da Copa do Mundo de Basquete, em Jakarta, na Indonésia.

A equipe teve um bom início de partida, não deixando os adversários se distanciarem no placar. Tanto no primeiro quanto no segundo quarto, o duelo se manteve equilibrado, com Marcelinho Huertas comandando o Brasil e disputando de igual para igual com os europeus.

Porém, a partir do terceiro quarto, as coisas começaram a desandar e os canarinhos foram atropelados pela Letônia. Comandados por Andrejs Grazulis, que foi responsável por 24 pontos no confronto, o time teve um aproveitamento impressionante nos arremessos e chegou a abrir mais de 20 de vantagem para a Seleção.

Já no último quarto, os letões souberam administrar a vantagem e se mantiveram a frente, conseguindo a vitória. Do lado verde e amarelo, o cestinha foi Bruno Caboclo, que conseguiu marcar 20 pontos durante o jogo.