Referência do kitesurf, Mitu Monteiro retornou ao Ceará ao lado de sua família

Campeão mundial da modalidade em 2008, o atleta esteve, mais uma vez, na Praia do Preá, junto com sua família

Um dos principais nomes do kitesurf mundial, o atleta Mitu Monteiro esteve, mais uma vez, de passagem no Ceará. Dessa vez, a experiência foi ainda mais especial. O esportista de Cabo Verde esteve com sua família para vivenciar os mares do estado, especialmente, na Praia do Preá, onde costuma ficar.

Ao Esportes O POVO, Mitu falou sobre como é retornar às terras cearenses, destacando a importância da região para a modalidade: “Voltar para o Ceará é sempre uma grande emoção. Eu sempre conto os dias para que chegue esse momento. O Ceará é uma referência mundial para o kitesurf”.