Raulzinho passa por cirurgia após lesão na estreia do Brasil no Mundial de basquete

Armador foi operado em Salt Lake City, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 29. Lesão no tendão patelar do joelho direito ocorreu em vitória sobre o Irã

O armador Raul Neto, conhecido como Raulzinho, passou por cirurgia na noite desta terça-feira, 29, para reparar o tendão patelar do joelho direito.

O brasileiro sofreu a lesão no terceiro quarto da vitória da seleção diante do Irã por 100 a 59 na estreia da Copa do Mundo de basquete, em Jacarta, na Indonésia, no último sábado, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O procedimento ocorreu com sucesso no University of Utah Health Orthopaedic Center, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Ainda não há prazo para o retorno às quadras do armador, que recentemente assinou com o Fenerbahçe, da Turquia. Raulzinho deve iniciar o trabalho de fisioterapia nos próximos dias.