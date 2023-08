Atleta de 17 anos é destaque em evento de esportes a favor dos ventos

Ao todo, são dois dias de provas de vela e três dias de provas de remo nas modalidades Stand Up Paddle, SUP Foil, Canoa Havaiana, Paddleboard e Surfski em condições clássicas de downwind que desafiam os competidores experientes e de alta performance.

O brasiliense Rudah Bosi, de apenas 17 anos, é o grande destaque dos primeiros dias do MolokaBRA, principal evento brasileiro de esportes a favor dos ventos. A competição vem sendo realizada nos munícipios de Aquiraz, Fortaleza e Caucaia desde o dia 25 de agosto. O encerramento será no próximo dia 2.

Os competidores percorrem pelo mar as cidades de Aquiraz, Fortaleza e Caucaia. As provas de remo recebem chancelas oficiais das principais confederações do país: Confederação Brasileira de Stand Up Paddle (CBSUP), Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e Confederação Pan Americana de Canoagem (COPAC).

Já as provas de vela são válidas como Campeonato Cearense de Downwind com a chancela da Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará (FVMEC). Além disso, também serão válidas como Copa Brasil de Downwind com a chancela da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).