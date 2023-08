Evento de Gol a Gol entre goleiros amadores será realizado em Fortaleza

Em 2023, a competição irá garantir aos oito primeiros colocados no Ranking Nacional vão ter uma vaga garantida para o Mestres do Gol

No próximo dia 27 de agosto, Fortaleza receberá o maior evento entre goleiros amadores do Brasil: O Gol a Gol. A disputa acontecerá No Alvo Futebol Society, no Mondubim. Essa será a quinta edição do campeonato que reúne mais de 500 atletas em todas as regiões do país. O início será a partir das 9 horas, com a abertura e entrega dos kits. Os jogos começam às 10.

Em 2023, a competição irá garantir aos oito primeiros colocados no Ranking Nacional vão ter uma vaga garantida para o Mestres do Gol, que possui um grupo seleto de jogadores que se destacaram em outros anos do certame.