Radicada no Ceará, Bella Souza é convocada para a seleção feminina de futsal

A ala de 22 anos defenderá a seleção brasileira feminina de futsal no Torneio Internacional de Xanxerê, que inicia no dia 7 deste mês

Mossoroense de origem e radicada na praia de Manibu, em Icapuí-CE, Bella Souza foi convocada para a seleção brasileira feminina de futsal. Apesar da pouca idade, somente 22 anos, a ala tem se destacado no cenário nacional da modalidade e acumula ótimos números recentes, como a artilharia da Liga do Kuwait.

A oportunidade para Bella surgiu após Ariane ser cortada da convocação devido um rompimento do LCA. Defender o país na seleção principal, pelo menos neste momento, não estava nos planos da jogadora, já que a lista com os nomes havia sido divulgada no último dia 24 sem a presença dela. Uma ligação do treinador Wilson Sabóia, entretanto, mudou tudo.

“É sempre uma sensação única, como se fosse a primeira vez, mas sei da responsabilidade que é estar entre as melhores em uma competição de altíssimo nível. Podem esperar de mim o que já vinha fazendo no meu clube, me dedicando e me esforçando sempre para poder contribuir com o grupo da melhor forma”, contou Bella.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta forma, Bella provavelmente fará sua estreia pela seleção principal, visto que a convocação anterior foi apenas para um período de treinamentos. Com a Amarelinha, a jogadora disputará o Torneio Internacional de Futsal Feminino de Xanxerê/Futsal Nations Cup. A competição acontece em Santa Catarina, na cidade de Xanxerê, e tem início no dia 7 de maio.

“O futsal brasileiro é um dos mais disputados e todas as equipes são de altíssimo nível com grandes atletas, consequentemente quem está lá é por mérito e estará preparada”, enfatizou.

A história de Bella Souza

A atleta iniciou a trajetória no esporte com 11 anos, na escola Maria Edilce Barbosa, em Melancias, em Icapuí-CE. O primeiro clube onde jogou foi o Expansivo, de Natal. Depois passou por Leoas da Serra e Barateiro Futsal, ambos de Santa Catarina.



Atuando no futsal Catarinense, Bella foi vice-campeã da Copa do Brasil em 2019 pelo Leoas da Serra. Já no Barateiro, conquistou o terceiro lugar nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) e a quarta colocação no Novo Futsal Feminino Brasil (NFFB), ambos em 2021.



+ Leia mais sobre a história de Bella Souza

Na condição de capitã, foi vice-campeã do Mundial Universitário de 2022, em Portugal, com a seleção brasileira. Pela Amarelinha, soma ainda convocações para o Campeonato Sul-Americano em 2018. Ela também já foi chamada para a seleção principal em 2021, quando participou de treinamentos na cidade de Taboão da Serra-SP.



Diante das boas atuações, Bella se transferiu para o Al-Tadhamon, do Kuwait, onde jogou de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, quando retornou ao Barateiro. No país, a competição nacional dura somente três meses.