Encontro das Estrelas reúne ídolos de Ceará e Fortaleza para jogo de futsal

O evento acontecerá no Ginásio Paulo Sarasate e contará com a presença de grandes craques do futebol cearense como Sérgio Alves, Clodoaldo, Mota e Rinaldo

O Ginásio Paulo Sarasate receberá o Encontro das Estrelas, que reunirá ídolos do futebol cearense no dia 16 de abril, às 10 horas.

O evento visa realizar uma competição saudável entre grandes craques que marcaram seus nomes nas histórias de Ceará e Fortaleza. As estrelas enfrentarão também outro desafio: jogar longe dos campos que fizeram sucesso. A partida será disputada em uma quadra de futsal.

A disputa contará com a presença de ex-jogadores como Sérgio Alves, Clodoaldo, Mota e Rinaldo. Gêra Lobo, ex-jogador de futsal e idealizador do evento, tem o objetivo de conectar os fãs a grandes estrelas do futebol e arrecadar fundos destinados às causas sociais. Para adentrar ao evento, a pessoa deverá doar 1kg de alimento, que servirá como ingresso e será recolhido na portaria do ginásio.

“Diferente do habitual, o Encontro das Estrelas visa trazer os craques do futebol cearense, como Sérgio Alves, Clodoaldo, Mota e Rinaldo, juntamente com alguns grandes do futsal, como eu e Manoel Tobias, para uma partida nas quadras. A aproximação do torcedor, das mais variadas idades e gerações, com estes atletas também está incluso no pacote”, afirmou Gêra.

A partida amistosa entre os craques será a primeira edição do Encontro das Estrelas. A intenção é expandir o evento para outras regiões do Estado do Ceará no futuro.

Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

