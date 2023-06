Djokovic vence Alcaraz e avança à final de Roland Garros

O duelo foi dividido em duas partes, com dois sets duríssimos e domínio do Djokovic na sequência da partida, após uma lesão de Alcaraz

Novak Djokovic é o primeiro finalista da chave individual masculina de Roland Garros. Nesta sexta-feira, o sérvio avançou à decisão da edição 2023 ao passar pelo espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking da ATP.

O duelo foi dividido em duas partes, com dois sets duríssimos e domínio do Djokovic na sequência da partida, após uma lesão de Alcaraz. O sérvio fechou em 3 sets a 1, parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1.

Agora, Djokovic aguarda o seu rival para o confronto de domingo que valerá a taça de Roland Garros e a chance de ganhar seu 23º título de Grand Slam. O outro finalista sai da partida entre o alemão Alexander Zverev e o norueguês Casper Ruud ainda nesta sexta-feira.

Djokovic x Alcaraz: como foi o jogo



Como previsto, a partida mais esperada do ano foi uma verdadeira batalha nos 2 sets iniciais, com pontos longos, trocas de bola intensas e lances espetaculares no saibro de Paris. Djokovic levou a primeira parcial por 6/3, enquanto Alcaraz reagiu e ganhou a segunda por 7/5.

No entanto, Alcaraz sentiu uma lesão no início do terceiro set ao tentar um winner de devolução quando o marcador era de 1 a 1. Claramente sem confiança, o espanhol foi presa fácil e perdeu por 6/1.

No intervalo antes do quarto set, Alcaraz foi para o vestiário para um novo atendimento e tentou uma cartada final em relação à lesão. No primeiro game após a volta, fez jogou duro e quase quebrou Djokovic.

Mas a intensidade do espanhol estava comprometida e sérvio confirmou o serviço e já quebrou o rival na sequência. Djokovic levou o set sem dificuldades até fechar por 6/1.