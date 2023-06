Iga Swiatek: quem é a adversária de Bia Haddad em Roland Garros

A tenista nascida na Polônia é considerada atualmente a número 1 no ranking WTA e enfrenta brasileira Bia Haddad; conheça mais sobre a vida de Iga Swiatek

Iga Swiatek é uma tenista profissional de 22 anos de idade, nascida na Polônia. A atleta vai enfrentar a brasileira Bia Haddad na semifinal do torneio de tênis Roland Garros, que acontece em Paris.

Filha de Tomaz Swiatek, ex-atleta olímpico de remo, Iga e sua irmã Agata sempre foram influenciadas pelo pai a serem atletas competitivas em esportes individuais.

As duas começaram a participar de campeonatos desde de novas. Agata começou na natação, mas logo mudou para o tênis e Iga seguiu os passos da irmã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bia Haddad entra para a história do Brasil com semifinais em Roland Garros; CONFIRA

A tenista, com apenas 13 anos, começou a se destacar ainda nas competições junior, ganhando títulos consecutivos no Circuito ITF Junior, nível principal de jogadores de tênis com menos de 18 anos para a competição mundial.

No entanto, Iga chamou a atenção do mundo quando venceu o Torneio de Roland Garros em 2020, se tornando uma das mais novas atletas a ter este título.

Iga Swiatek: um fenômeno do tênis

A tenista já acumulou várias conquistas no âmbito do esporte e atualmente é considerada a número 1 pelo ranking do WTA - Associação de Tênis Feminino. Conheça outros destaques da atleta:



Iga já acumulou 13 títulos no WTA;

Teve 37 vitórias consecutivas no ano de 2022;

É bicampeã no torneio de Roland Garros - considerada atualmente como a tenista mais jovem que

carrega este título desde Monica Seles;

Em 2020, a tenista derrotou a número 1 mundial Simona Halep e se tornou campeã do torneio Grand Slam;

No ano de 2022, ganhou 4 títulos do WTA 1000 em Doha, Indian Wells, Miami e Itália.



Bia Haddad encara número 1 do mundo por vaga na final de Roland Garros; VEJA