Bia Haddad celebra estreia com vitória em Roland Garros e projeta segunda rodada

A tenista brasileira Bia Haddad estreou no torneio de Roland Garros nesta segunda-feira, 29, com vitória diante da alemã Tatjana Maria por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/1). Após o triunfo, Bia celebrou a conquista e valorizou também o embate com a adversária, que foi derrotada após pouco mais de uma hora de jogo.

"Estou feliz com a minha estreia. Primeiro por ser primeira rodada, já que em qualquer torneio é sempre difícil estrear. A Maria é uma jogadora muito experiente, que já ganhou de grandes jogadoras, e também está tendo bons resultados nos últimos 12 meses, então estou contente com essa estreia firme", comentou.

A próxima adversária da brasileira será a russa Diana Shnaider, 108ª colocada no ranking mundial, que derrotou também nesta segunda a canadense Rebecca Marino, 81ª no ranking, por 6/3 e 7/5 para avançar na competição.

"Eu busco lidar com a segunda rodada como qualquer outra. Na partida de hoje eu estava nervosa também, então esse frio na barriga significa que valorizamos e gostamos com o que trabalhamos. Se ela está em uma segunda rodada de Grand Slam, ela é uma grande jogadora também. Então vou tentar fazer o meu melhor na mesma forma", analisou.

Mesmo atuando em solo francês, Bia Haddad sentiu o apoio do torcedor presente no jogo e valorizou o carinho recebido pelo público.

"Mesmo estando longe de casa, sinto essa energia e essa vibração. É muito especial escutar as pessoas gritando o meu nome. É um privilégio, fico muito contente. É muito bacana receber essa energia e me motiva bastante para seguir firme, principalmente nos momentos duros", concluiu.