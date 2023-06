Cearense Victor Hugo conquista ouro duplo e sagra-se tetracampeão mundial de jiu-jitsu

O cearense Victor Hugo continua fazendo história. Na noite deste domingo, 4, sagrou-se tricampeão de jiu-jitsu na categoria Peso-Pesadíssimo, faixa-preta, no Mundial disputado na arena Pirâmide de Long Beach, na Califórnia (EUA). O lutador também conquistou o título mundial na categoria Absoluto, acumulando assim o quarto título em Mundiais.



O jovem faixa-preta da Six Blades derrotou, na Peso-Pesadíssimo, Marcus Scooby Vinicius. O adversário começou o embate com ritmo bem forte, mas Victor igualou as ações. Na reta final, o cearense cresceu de produção e finalizou Marcus com uma chave de braço para sagrar-se tricampeão mundial na categoria.



Na Absoluto, Victor venceu Erich Munis. A luta começou com o controle do rival, porém de forma rápida e surpreendente, o cearense conseguiu um belo “bote” no pé de Erich, finalizando o adversário com uma chave de perna.



Depois das conquistas, Victor Hugo relembrou o início de sua trajetória no esporte e comemorou os feitos que conquistou na carreira. “Doze anos atrás, um garoto desajeitado tenta sua primeira aula de jiu-jitsu, sem muitas esperanças, sem talento nenhum, se você estivesse naquela mesma classe com certeza você pensaria que ele não chegaria nem a pegar à faixa-azul. Doze anos depois, após muito trabalho e perseverança, aqui está ele: ouro duplo no Mundial, entrando para história do esporte”, escreveu em suas redes sociais.



Victor Hugo começou no jiu-jitsu aos 14 anos, em 2012, na academia DBK no Centro de Fortaleza. Foi aluno do Professor Ricardo Costa até 2016, quando obteve nos Estados Unidos o primeiro título mundial nas categorias adulto, faixa-roxa, peso e absoluto. Logo após a conquista, recebeu o convite para morar nos EUA como bolsista da Universidade do jiu-jitsu da equipe Ribeiro Jiu-Jitsu. Na época, Victor Hugo estudava nutrição, mas decidiu seguir o sonho de se tornar um competidor profissional. Atualmente, além de atleta, é professor da equipe Six Blades.