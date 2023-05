Natação: cearense bate recorde mundial master e vive incerteza de torneio no Japão

Nadador cearense precisa de apoio para disputar torneio da categoria no Japão, que será realizado em agosto

O nadador Carlos Jarbes entrou para a história da natação cearense no último sábado, 20, ao bater o recorde mundial dos 100 metros borboletas na categoria master do Torneio de Piscina Longa, organizado pela Associação Cearense Master de Natação (Acemn) e que foi disputado no Náutico Atlético Cearense. A marca anterior era de 56 segundos. O tempo de Carlos foi 55.

O atleta se prepara para disputar o World Aquatics Championships, que será sediado no Japão, entre os dias 02 a 12 de agosto de 2023. Porém, a ida de Carlos não é certeza.

Isso porque, o cearense de 39 anos necessita de apoio para realizar a viagem, e segundo próprio, a dúvida se irá ou não para a Ásia já o angustiava antes mesmo de alcançar o feito:

“Estou sem dormir direito já há algum tempo com essa incerteza, antes mesmo de bater o recorde mundial .Agora que tenho (o recorde), fico ainda mais ansioso com a incerteza se irei ou não ao Mundial”, afirmou Carlos.

Carlos Jarbes vive expectativa para disputar torneio no Japão Crédito: Foto: Arquivo Pessoal

Carlos acredita que pode ir ao campeonato e trazer o título para o estado do Ceará confirmando mais um feito seu na modalidade:”O recorde já foi um momento histórico para o nosso estado, nunca um cearense havia quebrado em provas individuais. Ao que tudo indica, tenho grandes chances de ir lá no outro lado do mundo e trazer esse título para o nosso estado, esse também será um momento histórico”, pontuou o esportista.



Contato para apoio

(85) 99660-5454 - Carlos Jarbes