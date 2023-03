Rede Cuca Vôlei doa tonelada de alimentos arrecadados em jogos da Superliga

O Rede Cuca Vôlei doou uma tonelada de alimentos e absorventes para a Associação D’Eficiência Superando Limites - Adesul, na noite da última sexta-feira, 17. Todo o produto foi fruto de doações realizadas por torcedores durante as partidas em casa da equipe cearense na Superliga de Vôlei, da atual temporada.

O momento também ficou marcado por uma partida festiva entre os atletas do Rede Cuca e a equipe de vôlei sentado da Adesul, no Ginásio Paulo Sarasate. O amistoso e as doações ocorreram durante treinamento da equipe participante da Superliga.

“Foi muito legal essa interação de duas categorias dentro da mesma modalidade. A Rede Cuca, como uma instituição plural e social, tem muito orgulho de estar junto com a Adesul nessa caminhada, fortalecendo também o esporte no Ceará para pessoas com deficiência”, disse Malbha Tahan, supervisor técnico do Rede Cuca Vôlei.

Quem também comentou sobre o momento foi Carla Falcão, técnica da equipe de vôlei sentado da Adesul: “Foi uma experiência sensacional para a gente, poder treinar e jogar com um time profissional. O resultado da partida foi só um detalhe, importante que pudemos nos divertir e trocar experiências. Agradecemos à Rede Cuca pela parceria, essas doações vão fazer muita gente feliz.”

