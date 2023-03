Fórmula 1: Verstappen sofre problemas, e Pérez fica com pole na Arábia Saudita

O GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 terá Sergio Pérez largando na pole. Neste sábado, 18, o mexicano fez a volta mais rápida na classificação depois de Max Verstappen, seu companheiro de equipe na Red Bull, abandonar na segunda sessão por problemas mecânicos. Com um tempo de 1min28s265, Checo largará na primeira posição na corrida de domingo, 19.

No Q1, Verstappen e Sergio Pérez precisaram de apenas 5 minutos para garantirem seu avanço. Na sequência, Lando Norris tocou o muro e quebrou sua suspensão, o que o obrigou a abandonar a sessão. Fernando Alonso chegou a rodar enquanto tentava sua primeira volta rápida, mas conseguiu se recuperar. No fim dos 15 minutos de sessão, Logan Sargeant, Lando Norris, Nyck de Vries, Alex Albon e Yuki Tsunoda.

Na segunda sessão, a classificação tomou um rumo diferente do esperado. Verstappen saiu dos boxes para fazer sua primeira volta rápida. O holandês, porém, teve um problema mecânico e teve que abandonar a classificação, sem tempo marcado. Alonso liderou até Pérez melhorar seu tempo na última oportunidade e ficar com o primeiro lugar. No apagar das luzes, Carlos Sainz e Gasly saíram da zona de eliminação e avançaram para o Q3. Verstappen, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou e Nico Hulkenberg.

O Q3 foi dominado por Sergio Pérez, que cravou o melhor tempo da classificação e não saiu mais da ponta. Com o cronômetro zerado, Charles Leclerc conseguiu buscar o melhor tempo da sessão. Fernando Alonso veio logo atrás e fechou o pódio.

Segunda corrida da temporada de 2023 da Fórmula 1, o GP da Arábia Saudita será no domingo, às 14 horas (de Brasília). Apesar de largar no fundo grid, Max Verstappen demonstrou ter um carro pelo menos meio segundo mais rápido que qualquer outro. Sendo assim, o holandês ainda tem chances de vencer a prova e deve ser o pivô das emoções desta disputa.

Veja o resultado da classificação do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1:

Sergio Pérez (1min28s265)

Charles Leclerc (1min28s420)*

Fernando Alonso (1min28s730)

George Russel (1min28s857)

Carlos Sainz (1min28s931)

Lance Stroll (1min28s945)

Esteban Ocon (1min29s078)

Lewis Hamilton (1min29s223)

Oscar Piastri (1min29s243)

Pierre Gasly (1min29s357)

Nico Hulkenberg (1min29s547)

Zhou Guanyu (1min29s654)

Kevin Magnussen (1min29s744)

Valtteri Bottas (1min29s929)

Max Verstappen (1min49s953)

Yuki Tsunoda (1min29s939)

Alexander Albon (1min29s994)

Nyck de Vries (1min30s244)

Lando Norris (1min30s447)

Logan Sargeant (2min8s510)

