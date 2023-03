Alcaraz vence Medvedev, é campeão em Indian Wells e retoma topo do ranking da ATP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz atropelou neste domingo o russo Daniil Medvedev e conquistou pela primeira vez o título do Masters 1000 de Indian Wells, uma vitória que o permite recuperar o topo do ranking da ATP do sérvio Novak Djokovic.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em apenas uma hora e dez minutos de partida, para o espanto dos quase 16.000 espectadores presentes na final.

Aos 19 anos, o espanhol já conta com três troféus de Masters 1000 e um Grand Slam, conquistado em setembro do ano passado no US Open, quando se tornou número 1 do mundo no tênis pela primeira vez.

"Estou muito feliz por vencer este torneio, é incrível completar estes dez dias aqui", comemorou Alcaraz na quadra.

"Com certeza as condições hoje foram muito duras. Daniil obviamente não jogou em seu melhor nível, mas estou muito feliz pela minha atuação e por como joguei este torneio. Quero jogar neste nível em Miami também", afirmou.

O primeiro reinado de Alcaraz, o número 1 do mundo mais jovem da história da ATP, terminou em janeiro, quando ele ficou fora por lesão do Aberto da Austrália e foi superado por Djokovic.

No entanto, ele precisa defender seu título no Masters 1000 de Miami, que começa na semana que vem, para não voltar a perder a liderança para o sérvio, que não pode participar das competições nos Estados Unidos por não estar vacinado contra a covid-19.

Mas além dessa disputa, Alcaraz segue devorando recordes em uma velocidade relâmpago e neste domingo se tornou o tenista mais jovem dos nove que já venceram os torneios de Indian Wells e Miami, o chamado 'Sunshine Double'.

O espanhol coroou o título com uma assombrosa atuação contra um Medvedev que chegava à final vindo de 19 vitórias consecutivas e três títulos na temporada.

