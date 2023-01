Bia Haddad faz bom jogo, mas é eliminada em Adelaide

Mesmo com a derrota, Bia pode pular uma colocação no ranking mundial e chegar ao 14º lugar

A brasileira Beatriz Haddad Maia fez jogo duro, mas não resistiu e foi eliminada do WTA 500 de Adelaide na madrugada desta quinta-feira, 12. Após mais de duas horas e meia de partida, a brasileira foi derrotada pela espanhola Paula Badosa, pelas parciais apertadas de 7/6 (7-5) e 7/5, e deu adeus à competição.

Ainda assim, Bia pode pular uma colocação no ranking mundial e chegar ao 14º lugar. Para que isso aconteça, basta torcer para que a algoz dela caia nas semifinais do torneio. Badosa, atual campeã do circuito, enfrenta a russa Daria Kasatkina na próxima fase.

Haddad Maia, probably#AdelaideTennis pic.twitter.com/H9h68twgmj

