Presidente do UFC é flagrado agredindo esposa em casa noturna

No vídeo divulgado, é possível ver Anne White, esposa do presidente, dando um tapa em Dana, que revida em seguida

Presidente do UFC, Dana White foi flagrado agredindo a esposa, Anne White, com tapas. O fato aconteceu em uma casa noturna, no México, na noite da última segunda-feira, 2. As imagens foram divulgadas pelo site TMZ.

No vídeo divulgado, é possível ver Anne White dando um tapa em Dana, que revida em seguida. Após isso, o casal volta a discutir na boate.

Dana White slapping his wife after she slaps him 1st. #DramaAlert pic.twitter.com/7n2brHQbFj Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 3, 2023

Chefão do UFC pede desculpas

Após o caso, Dana White falou para o TMZ sobre a agressão na esposa e pediu desculpas. Ele disse que foi a primeira vez que agrediu uma mulher na vida e reconheceu que não há quaisquer motivos que justifiquem o ato.

"Falo há anos que nunca há justificativa para um homem bater em uma mulher. Essa é uma daquelas situações horríveis, eu estou envergonhado, mas também estamos mais preocupados com nossos filhos agora. Temos três filhos e desde que o vídeo surgiu mostramos a eles e estamos mais focados na família agora. As pessoas terão opiniões sobre isso e a maioria estará certa, especialmente no meu caso. Você não agride uma mulher, nunca", afirmou.

Dana White assume que estava sob efeitos de álcool, mas reitera que isso não é justificativa para agredir uma mulher.

"Definitivamente teve bastante álcool envolvido, mas isso não é desculpa. Eu literalmente não vou criar desculpas para isso. Nunca aconteceu antes, foi a primeira vez. Eu não me lembro muito bem. É uma situação embaraçosa para nós dois, mas o mais importante é que estamos preocupados com os nossos filhos", completou.

Sobre o assunto NFL: Jogador do Buffalo Bills está em estado "crítico" após sofrer parada cardíaca em jogo

Esposa também se pronuncia

Anne White também falou sobre o caso e disse ter sido a primeira vez que sofreu agressão do presidente do UFC. Ela confirmou que os dois estavam alcoolizados.

"Dana e eu estamos casados há mais de 30 anos. Dizer que isso não é do costume dele é um eufemismo – isso nunca havia acontecido antes. Infelizmente nós dois bebemos demais no Ano Novo e as coisas saíram do controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso como uma família e nos desculpamos um com os outros. Só espero que as pessoas respeitem nossa privacidade, pelo bem dos nossos filhos", disse.

Tags