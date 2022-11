Mundial de Skate será disputado neste fim de semana no Rio de Janeiro

O Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, vai ser o palco da final do Street League Skateboarding (SLS), conhecido como Super Crown. O evento acontecerá neste fim de semana, nos dias 5 e 6 de novembro, e consagrará os campeões mundiais de 2022 na modalidade de skate de rua.



Entre as mulheres, a final terá pelo menos duas representantes brasileiras, com Rayssa Leal e Pâmela Rosa já garantidas. As atletas Yumeka Oda e Momiji Nishiya são as outras já classificadas. Em relação aos homens, estão Gustavo Ribeiro, Vincent Milou, Chris Joslin e Yuto Horigome.



Além desses quatro primeiros colocados nos rankings masculino e feminino da SLS, disputarão a final os outros quatros melhores após a etapa qualificatória.



Felipe Gustavo é o brasileiro com mais chances de alcançar a final, seguido por Luan Oliveira, Kelvin Hoefler, Carlos Ribeiro e Filipe Mota. No feminino, Gabriela Mazetto é a brasileira com mais pontos fora do top-4, seguida de Marina Gabriela e Vitória Mendonça.



A transmissão será realizada na íntegra pelos canais SporTV e pelo YouTube da SLS, com a grande final feminina transmitida ao vivo no programa Esporte Espetacular da TV Globo.

Confira a programação

5 de Novembro (Qualificação Feminina e Masculina)

07:30 - 17:00 Cadastro dos skatistas

08:00 - 10:00 Treino masculino

10:00 - 11:30 Treino feminino

11:30 - 13:10 Semifinal feminina (2 voltas + 4 manobras)

13:10 - 14:30 Treino masculino

14:30 - 18:00 Semifinal masculina (2 voltas + 4 manobras)

19:00 Encerramento das atividades

6 de Novembro (Super Crown Final Feminino e Masculino)

07:30 - 09:00 Treino masculino (8 competidores)

09:00 - 10:30 Último treino feminino (8 competidoras)

10:30 - 12:00 Final feminina (2 voltas + 4 manobras + 2 manobras)

12:00 - 15:30 Entretenimento na Arena

15:30 - 17:00 Último treino masculino

17:00 - 18:30 Final masculina (2 voltas + 4 manobras + 2 manobras)

19:30 Encerramento das atividades