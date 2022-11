MPF pede abertura de inquérito contra Nelson Piquet após declaração contra Lula

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Piquet, durante manifestações contra o resultado das eleições presidenciais, chegou a citar "Lula no cemitério"

A polêmica declaração de Nelson Piquet contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá consequências. O Ministério Público Federal (MPF) pediu nesta quinta-feira, 3, a abertura de um inquérito para analisar a conduta do ex-piloto.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Piquet, durante manifestações contra o resultado das eleições presidenciais, chegou a citar "Lula no cemitério" durante a gravação de um vídeo, além de ofender o presidente eleito com palavrões.

O MP considera que Piquet "incita a prática de atos concretos de violência contra o governante eleito" com suas declarações no vídeo.

O procurador da República Paulo Roberto Galvão de Carvalho determinou que Piquet seja ouvido. "As declarações proferidas por Nelson Piquet, em análise preliminar, aparentam não se limitar a meras expressões de opinião a respeito do governo eleito – situação em que seriam constitucionalmente asseguradas -, podendo constituir de forma concreta formas de incitação dirigida à população em geral, voltadas tanto à prática de violência contra o candidato eleito, assim como à animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos", destacou.

