Fortaleza BC não atinge meta, encerra NBB em baixa e deve passar por reformulação

Clube passou por perdas decisivas no decorrer da Liga e encerrou a temporada na 14ª colocação, fora dos playoffs, com apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO finalizou a temporada regular do NBB com uma vitória por 77 a 65 sobre o Brasília-DF, mas não foi o suficiente para levar a equipe aos playoffs. O Carcalaion terminou a Liga na 14ª colocação, fora dos 12 primeiros que se classificaram para a fase seguinte e não alcançou a meta estipulada por Alberto Bial no início da temporada.

O Tricolor até figurou por boa parte da temporada na zona de classificação, mas uma sequência de sete derrotas consecutivas na reta final acabou com as chances do time cearense de ficar entre os 12 classificados.

Na temporada, foram 10 vitórias em 32 jogos, sendo sete triunfos em casa, dois fora e um vencido por W.O. Caso tivesse vencido apenas mais dois jogos, o clube poderia ter se classificado.

Durante o ciclo 2021/2022 do NBB, o Fortaleza BC teve grandes momentos. O mais memorável deles foi a vitória fora de casa contra o Cerrado-DF, em um jogo com quatro prorrogações e em meio aos diversos desfalques da equipe por casos de Covid-19.

Além disso, o clube também teve alguns destaques individuais. O principal deles foi o ala/pivô Mãozinha, que terminou a temporada como líder de rebotes da Liga e segundo com maior índice de eficiência. Outros nomes como Eugeniusz e Davi Rossetto também tiveram grande importância em triunfos do Tricolor.

Mas a equipe cearense também enfrentou problemas no decorrer do NBB, como desfalques em jogos importantes e saídas no meio da temporada. O primeiro foi Felipe Ribeiro, que pediu dispensa para jogar no basquete italiano. O jovem Felipe Motta veio suprir sua ausência e fez um excelente final de temporada.

Depois, porém, outros dois destaques do time também pediram para sair: Morillo e Granberry. O primeiro era o maior pontuador da equipe e peça importante no ataque do Carcalaion, enquanto o segundo era o segundo melhor reboteiro, com presença importante, tanto defensiva quanto ofensivamente. Ao contrário do caso de Felipe Ribeiro, não houve reposição para a dupla pois a janela de transferência já havia sido fechada.

Com isso, o Fortaleza BC, além de perder dois jogadores importantes, passou a jogar com um elenco mais curto, tendo que escalar, muitas vezes, atletas da base e enfrentou uma grande sequência negativa, vencendo apenas duas das últimas dez rodadas e ficando distante da zona de playoffs.

Além dos problemas de desfalques e saídas, o clube também demonstrou fragilidade em jogos fora de casa e uma queda considerável de produção no terceiro quarto em várias partidas. O Carcalaion também foi a pior das 17 equipes do NBB em porcentagem de conversão de lances livres, com apenas 64% das tentativas acertadas, o que significa, só neste critério, mais de 200 pontos desperdiçados.

Com a temporada finalizada, o elenco está em recesso e alguns jogadores devem deixar o time. Segundo a assessoria, as negociações vão acontecer nos próximos dias. Mais do que qualificar o elenco para brigar por mais, o clube vai precisar também quantificar para não sofrer tanto com possíveis perdas.

O Carcalaion mostrou em diversos momentos que tem um time qualificado, mas curto, e o basquete é um esporte muito dinâmico. Então é comum os atletas passarem por diferentes momentos dentro do jogo e ainda mais no decorrer da temporada. Cabe ao treinador explorar bem essas peças e realizar os rodízios necessários para extrair o que há de melhor naquele momento. O emocional do time como um todo também está muito ligado ao momento dos jogadores em quadra e um time com poucos rodízios tende a errar mais.

