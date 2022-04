No penúltimo jogo do NBB, Fortaleza BC perde em casa por 77 a 75 para Cerrado

Já sem chance de classificação para os playoffs da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense voltou a quadra na noite desta quarta-feira, 13, e sofreu a sétima derrota consecutiva na competição ao perder por 77 a 75 para o Cerrado-DF, no ginásio da Unifor, pela 23ª rodada.

O triunfo do Mogi-SP sobre o Paulistano-SP na última segunda-feira, 11, encerrou as chances de avanço do Carcalaion na Liga. Os dois últimos compromissos, portanto, viraram a chance de se despedir da competição e da torcida com imagem positiva. No primeiro duelo, entretanto, a fase negativa persistiu.

O Cerrado conseguiu sair na frente do placar logo nos primeiros instantes e manteve a vantagem durante toda a partida. No primeiro período, o Fortaleza BC até conseguiu empatar em 11 a 11 em determinado mometo, mas os visitantes selaram o triunfo parcial por 17 a 16 no último lance.

No segundo quarto, novamente em embate equilibrado, o escrete brasiliense chegou a abrir 38 a 30, viu os donos da casa encostarem, mas foi para o intervalo com 42 a 37 no placar. Cenário que se repetiu na volta do descanso: Cerrado à frente do placar durante todo o tempo e vitória por 57 a 52.

O panorama foi diferente no último e decisivo quatro do confronto. Os visitantes chegaram a fazer 70 a 58 no placar, mas o Fortaleza BC reagiu e conseguiu virar: Davi Rossetto aproveitou lance livre e marcou 75 a 74 restando 24 segundos. O Cerrado respondeu rápido e acertou bola de três pontos a 7 segundos do fim, o que assegurou o triunfo na partida por 77 a 75.

Com sete reveses seguidos no seguno turno do NBB, o Carcalaion se despede da temporada diante do BRB/Brasília, na próxima sexta-feira, às 20h30min, novamente no ginásio da Unifor.

