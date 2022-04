Fortaleza BC não tem mais chances de se classificar aos playoffs do NBB

A vitória do Mogi das Cruzes por 90 a 69 sobre o Pinheiros encerrou as possibilidades do Carcalaion de avançar na competição

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO não tem mais chances de se classificar aos playoffs do NBB. A vitória do Mogi das Cruzes sobre o Pinheiros por 90 a 69 nesta segunda-feira, 11, faz com que o Carcalaion não tenha mais possibilidade de disputar a pós-temporada, mesmo restando dois jogos para o clube cearense na competição.

O Tricolor é o 14º colocado e, caso vença seus últimos dois jogos, chegará a 11 vitórias, número que Mogi das Cruzes-SP (11º), Corinthians-SP (12º), Caxias do Sul-RS (13º) já possuem. Mesmo que estas equipes percam seus últimos confrontos, o time cearense ainda não ficará entre os 12 melhores por conta dos critérios de desempate.

O Mogi já encerrou seus 32 jogos e fica na torcida para que o Caxias perca seus dois jogos restantes para ainda ter chance, já que o Corinthians leva vantagem sobre ele no confronto direto, e não tem como ele empatar com Corinthians e Caxias juntos, porque os dois times fazem um confronto direto na última rodada.

Com isso, no melhor dos cenários, se o Fortaleza BC vencer as duas partidas restantes, pode no máximo se igualar a Mogi e Caxias ou Mogi e Corinthians, e nos dois casos, o Tricolor terminaria em 13º.

Se o Carcalaion empatar com Mogi e Corinthians, a diferença vai para o saldo de pontos entre eles, e o Corinthians leva uma grande vantagem por ter vencido um dos jogos contra o Mogi por 23 pontos de diferença, e garantiria a 12ª colocação.

Já se o empate for com Mogi e Caxias, quem entra é o time paulista, por ter vencido os dois jogos contra a equipe gaúcha, enquanto os outros confrontos entre eles terminaram com uma vitória para cada lado.

Portanto, o Fortaleza Basquete Cearense fará seus últimos dois jogos contra Cerrado-DF e Brasília-DF para cumprir tabela. As partidas acontecem nesta quarta e sexta-feira, 13 e 15, às 20h30min, no Ginásio da Unifor.

