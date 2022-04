Com Bia Haddad e Laura Pigossi, Brasil vence Chile e se classifica para playoffs da Billie Jean King

Brasileiras fecham fase de grupos do zonal americano com 100% de aproveitamento

O Brasil venceu na Billie Jean King Cup e avançou aos playoffs com as vitórias de Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi. Neste sábado, 16, a equipe nacional superou o Chile nos dois jogos do dia em Salinas, no Equador. O time verde-amarelo terminou invicto o Zonal Americano I da competição do tênis feminino entre nações.

Laura Pigossi derrotou Barbara Gatica por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h12min. Bia Haddad também confirmou o favoritismo na partida seguinte. A número 61 do mundo superou Daniela Seguel (252ª) por 6/2 e 6/3, em 1h12min.

Após a partida, a atual 126ª do mundo comentou sobre o triunfo. "Principal hoje foi a postura tática. Joguei contra ela (Barbara) várias vezes, mas esta foi a primeira vez em quadra rápida. Consegui ser bem agressiva, manter o comando dos pontos, subir na rede nas horas certas e ter tranquilidade para fechar", disse.

A vice-campeã de duplas no Aberto da Austrália destacou a competitividade do time brasileiro no torneio. "Acho que o principal fator para termos alcançado a classificação é o fato de o nosso time ser muito equilibrado. Todas as jogadoras têm condições de jogar nos jogos de simples ou duplas, independente do confronto", ressaltou.

O Brasil encerrou a primeira fase com quatro vitórias em quatro confrontos. Antes de vencer o Chile, o time nacional superou a Guatemala por 3 a 0, a Argentina (2 a 1) e a Colômbia (2 a 0).

Com os resultados, o Brasil está classificado para disputar os playoffs da Billie Jean King Cup, que acontecem em novembro. O adversário será conhecido em sorteio.



